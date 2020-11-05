До Чернігівської облради проходять вісім партій

За підсумками місцевих виборів 25 жовтня, до складу Чернігівської обласної ради пройшли вісім 8 політичних сил, найбільше голосів (понад 30%) набрала партія "Рідний дім".

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Чернігівської обласної територіальної виборчої комісії Роман Дурдиєв.

"За результатами місцевих виборів, які пройшли 25 жовтня, до складу Чернігівської обласної ради потрапили представники восьми політичних сил. Найбільше представництво - 19 депутатів - матиме партія "Рідний дім", яка набрала 30,7% голосів", - сказав Дурдиєв.

За інформацією, озвученою напередодні ввечері на підсумковому засіданні ОТВК, далі місця в раді розподілилися так: партія "Наш край" - 14,7% (9 депутатів); "Слуга народу" - 12,5% (8); "Радикальна партія Олега Ляшка" - 11,1% (7); "Батьківщина" - 8,15% (6); "Опозиційна платформа - за життя" - 7,14% (5); "За майбутнє" - 6,79% (5), "Європейська солідарність" - 6,37% (5).

Відтак, у депутатському списку - 64 прізвища, хоча, як зазначив Дурдиєв, за тиждень він трохи зміниться. Адже в ньому є імена людей, які балотувалися до інших рад, там теж були обрані і тепер мають визначитися, де працюватимуть.

Серед тих, хто потрапив до обласної ради, є, зокрема, народний депутат України Борис Приходько, екснардеп Олександр Кодола - його обрали міським головою Ніжина, заступниця міністра молоді та спорту України Ніна Лемеш, чинний голова обласної ради 7 скликання Ігор Вдовенко, інші відомі політики, бізнесмени, посадовці.

Як повідомляло агентство, створена торік Чернігівським міським головою Владиславом Атрошенком партія "Рідний дім" з великим відривом від інших політсил посіла перше місце й на виборах до міської ради. Вона отримала підтримку 58% містян, які проголосували.

На місцевих виборах 25 жовтня обиралися депутати обласних та районних рад, а також голови та ради територіальних громад.