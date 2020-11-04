Кернеса обрали мером Харкова: підрахували 100% протоколів

Геннадій Кернес переобраний Харківським міським головою з результатом 60,34% - підраховано 100% протоколів за підсумками голосування.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє "Суспільне", посилаючись на підсумки підрахунку голосів увечері 3 листопада.

"Харківська міська територіальна виборча комісія опрацювала 100% протоколів голосування: Геннадій Кернес переобраний Харківським міським головою з результатом 60,34%", - ідеться у повідомленні.

За результатами обробки протоколів, Геннадій Кернес набирає 60,34% (195 044 голосів), Олександр Фельдман - 14,32% (46 278), Олексій Кучер - 7,24% (23 401), Олег Абрамичев - 6,6% (21 315), Ігор Черняк - 3,12% (10 085).

Далі йдуть: Олександра Нарижна - 1,94% (6 282), Микита Соловйов - 1,3% (4 199), Денис Ярославський - 1% (3 233), Сергій Кушнарьов - 0,76% (2 470, Ігор Приходько - 0,58% (1 888), Ірина Денисова - 0,42% (1 371), Валерій Безлепкін - 0,17% (564), Наталія Пилипенко - 0,17% (558), Георгій Лаговський - 0,11% (349).

У голосуванні з виборів Харківського міського голови взяли участь 323 218 людей. Понад 6,1 тис. бюлетенів визнані недійсними. Оголосити результати офіційно планують 4 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня були оприлюднені результати паралельного підрахунку голосів на місцевих виборах, що відбулися 25 жовтня, згідно з якими Геннадій Кернес ("Блок Кернеса - Успішний Харків") набирає 60,1% голосів виборців, Олександр Фельдман ("ОПЗЖ") - 14,44%, Олексій Кучер ("Слуга народу") - 7,2%.

25 жовтня о 23:24 перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов оголосив, що за результатами екзитполу партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" Геннадій Кернес перемагає на місцевих виборах у першому турі з підтримкою 61,2% виборців.

За його словами, результати паралельного підрахунку вже передані Геннадію Кернесу, якій лікується від коронавірусу у берлінській клініці "Шаріте": "Стан його здоров’я сумнівів у лікарів не викликає".

Увечері 25 жовтня за результатами екзитполів, які оприлюднили в ефірі програми "Ніч виборів із Савіком Шустером", Геннадій Кернес ("Блок Кернеса - Успішний Харків") набрав 57,9% голосів, Олександр Фельдман ("ОПЗЖ") - 12,12%, Олексій Кучер ("Слуга народу") - 11,98%, Олександр Абрамічев ("Євросолідарність") - 6,23%, Ігор Черняк (Блок Світличної "Разом") - 4,51%.

Фото: city.kharkov.ua