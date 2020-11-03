Результати виборів встановлені у 237 місцевих радах 24 регіонів – ЦВК

Станом на 12.00 3 листопада встановлено результати виборів депутатів 237 місцевих рад у 24 регіонах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ЦВК.

«За інформацією, яка надійшла до Секретаріату Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному вебсайті ЦВК, станом на 12:00 3 листопада 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 237 місцевих рад у 24 регіонах», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом обрано 5 428 депутатів. Зокрема, до 5 районних рад – 162 депутатів, до 39 міських – 1 072 депутатів, до 60 селищних – 1 311 депутатів, до 133 сільських – 2 883 депутатів. Окрім того, визнано обраними 282 голів (68 – міських, 69 – селищних, 145 – сільських) також у 24 регіонах.

У ЦВК зауважують, що станом на сьогодні ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями на підставі відповідних рішень.

Водночас, наголошується у повідомленні, завершується передача протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

Як повідомляється, у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 1 232 таких протоколи, що становить понад 82 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані. Своєю чергою обласним ТВК передано 1 063 протоколи (понад 77,8 %).

У ЦВК нагадують, що сільські, селищні та міські ТВК складають протоколи про результати виборів з виборів депутатів сільської, селищної та міської ради, а також відповідного сільського, селищного та міського голови.

Окрім того, зазначені ТВК складають протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів районної та обласної ради, які передають до відповідних районних і обласних ТВК. Останні на підставі цих протоколів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч українці обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.