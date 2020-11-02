На виборах у Кропивницькому переміг чинний мер

На виборах міського голови Кропивницького переміг чинний мер Андрій Райкович, який набрав 53,53% голосів.

Про це повідомили на засіданні міської територіальної виборчої комісії, передає кореспондент Укрінформу.

За Райковича проголосували 27 тис. 839 виборців. Його найближчий конкурент Артем Стрижаков, набрав 10 тис. 338 голосів.

В голосуванні за міського голову Кропивницького загалом взяли участь 52 тис. 8 осіб. Недійсними було визнано 1 тис. 89 бюлетенів.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори. За новим Виборчим кодексом, для обрання в першому турі кандидат на посаду міського голови у місті з населенням більше 75 тис. повинен набрати не менш ніж 50% + 1 голос.

За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.