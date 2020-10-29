У Луцьку буде другий тур виборів мера
Про це оголосили на підсумковому засіданні Луцької міської територіальної виборчої комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Визначити наступних кандидатів на посаду Луцького міського голови при повторному голосуванні: Поліщук Ігор Ігорович, 1988 року народження, член політичної партії "За майбутнє", радник Луцького міського голови, який отримав 18 934 голоси виборців, і Шиба Богдан Павлович, 1962 року народження, гендиректор ДП "Волиньстандартметрологія", висунутий шляхом самовисування, який отримав 7662 голоси виборців", - йдеться у постанові ТВК.
Також вирішено призначити повторне голосування на неділю, 15 листопада 2020 року.
Як повідомляв Укрінформ, за новим виборчим кодексом для обрання в першому турі кандидат на посаду міського голови у місті з населенням більше 75 тис. повинен набрати не менш ніж 50% + 1 голос.
25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.
За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.