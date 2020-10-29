У Луцьку буде другий тур виборів мера

У другий тур виборів міського голови Луцька вийшли радник чинного в.о. мера Ігор Поліщук і директор ДП "Волиньстандартметрологія" Богдан Шиба.

Про це оголосили на підсумковому засіданні Луцької міської територіальної виборчої комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Визначити наступних кандидатів на посаду Луцького міського голови при повторному голосуванні: Поліщук Ігор Ігорович, 1988 року народження, член політичної партії "За майбутнє", радник Луцького міського голови, який отримав 18 934 голоси виборців, і Шиба Богдан Павлович, 1962 року народження, гендиректор ДП "Волиньстандартметрологія", висунутий шляхом самовисування, який отримав 7662 голоси виборців", - йдеться у постанові ТВК.

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Також вирішено призначити повторне голосування на неділю, 15 листопада 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, за новим виборчим кодексом для обрання в першому турі кандидат на посаду міського голови у місті з населенням більше 75 тис. повинен набрати не менш ніж 50% + 1 голос.

25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори.

За даними Центральної виборчої комісії, явка виборців у середньому по Україні становила 36,88%.