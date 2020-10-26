На виборах мера Мукачева вдруге перемагає Балога

Чинний мер Мукачева Андрій Балога заявив, що перемагає на місцевих виборах — і на посаду міського голови, і до ради Мукачівської міської ОТГ.

Про це Андрій Балога повідомив у своєму Фейсбуці.

«Наш штаб веде паралельний підрахунок голосів. Вже можу повідомити про беззаперечну перемогу нашої команди в Мукачеві. Переважна більшість мукачівців вдруге дає нам мандат довіри», - написав Андрій Балога.

Також штаб команди Андрія Балоги оприлюднив дані паралельного підрахунку голосів у наближеному до політсили місцевому виданні.

Так, згідно з попередніми підрахунками, політична партія «Команда Андрія Балоги» до Мукачівської міськради набирає найбільше голосів - 41%. За нею йде партія «Слуга народу» - 11,3%, третьою «Батьківщина» — 9,3%.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.