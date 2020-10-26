На Закарпатті рахують голоси з порушеннями – ОПОРА

Порушення під час підрахунку голосів на Закарпатті переважно процедурні - це недотримання порядку підрахунку голосів, невчасне погашення бюлетенів та участь у підрахунку голосів кандидатів в депутати.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Закарпатській області Ярослав Гулан.

«На Закарпатті на разі триває підрахунок голосів. Втім, протягом ночі підрахунку голосів спостерігачі ОПОРИ фіксували деякі процедурні порушення. Наприклад, окремі члени ДВК не дотримувалися порядку підрахунку голосів. Законом визначено, що спочатку рахують голоси в облраду, а вже потім — на голів міськрад чи ОТГ, втім, деяким комісіям хотілося швидше дізнатися результати виборів саме голів громад», - сказав Гулан.

Також, за його словами, на одній із дільниць спостерігачі ОПОРИ виявили, що підрахунок голосів розпочали, не погасивши невикористані бюлетені.

«Це теж процедурне порушення і тут є загроза, що хтось може змішати бюлетені. Про цей факт ми повідомили поліцію», - зазначив координатор ГМ.

«Ну, і в селі Красна на Тячівщині чинна кандидатка на посаду голови та її чоловік, який має журналістське посвідчення, допомагала членам ДВК рахувати бюлетені. Можливо, вони там добре знайомі між собою і довіряють один одному, але наш спостерігач зробив зауваження і кандидатка припинила рахувати голоси. Це теж процедурне порушення», - наголосив Гулан.

Як повідомлялося, на Закарпатті обирали місцевих депутатів на шести округах. За даними ОПОРИ, участь у голосуванні взяли понад 300 тисяч виборців. Найактивніше голосували люди в Ужгородському районі, найменше — в Рахівському.