Поліція зареєструвала вже понад 400 виборчих порушень

Національна поліція зареєструвала за період із 5 вересня 5400 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом, до ЄРДР внесли відомості про 406 кримінальних правопорушень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

“З 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 5400 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Загалом до ЄРДР внесено відомості щодо 406 кримінальних правопорушень: 198 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 208 – пов’язані з виборчим процесом.

Також складено 1306 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом”, - йдеться у повідомленні.

За добу поліцейські відкрили 18 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого процесу, наголошують у пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 25 жовтня заплановані вибори до місцевих органів влади.