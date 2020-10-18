Крищенко: Поліція під час виборів - поза політикою

Очільник столичної поліції Андрей Крищенко наголошує на важливій ролі правоохоронців у передвиборчому процесі, але зауважує, що поліція поза політикою.

Як передає Укрінформ, про це Крищенко написав у Фейсбуці.

“Волевиявлення громадян - ключова цінність демократичного суспільства. Але задля забезпечення чесності та прозорості виборчого процесу важливу роль відіграють співробітники правоохоронних органів. Покладена на них місія - забезпечення закону та порядку в усіх процесах, які стосуються передвиборчих кампаній, правил проведення голосування тощо. Важливо пам’ятати: поліція поза політикою”, - наголосив Крищенко.

За його словами, мета діяльності правоохоронців - забезпечити повноцінне та прозоре, чесне та законне голосування громадян, запобігши будь-яких правопорушень та злочинів.

Крищенко підкреслив, що вибори - це завжди час високого напруження у суспільстві. Але поліція, каже він, залишається надійною та стабільною рівновісною силою, котра не приймає жодної зі сторін, а вимагає чітко та суворо слідувати закону.

“Цього не напишуть у підручниках історії про наші часи. Але коли там з’явиться допис щодо того, що вибори в Україні проходили прозоро та демократично, ми знатимемо та наші діти знатимуть, що у цьому є значна заслуга поліції”, - резюмував начальник поліції Києва.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 25 жовтня заплановані вибори до місцевих органів влади.