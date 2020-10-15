На місцевих виборах акредитовано вже 312 офіційних спостерігачів – ЦВК

Центральна виборча комісія акредитувала ще 90 офіційних спостерігачів на місцевих виборах, а загальна їх кількість сягнула 312-ти.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт ЦВК.

Зазначається, що на засіданні 15 жовтня Центрвиборчком, розглянувши відповідні звернення від 3 іноземних держав та 5 міжнародних організацій, акредитував 19 спостерігачів від Угорщини, 5 - від Федеративної Республіки Німеччина, 1 - від Республіки Казахстан, 24 - від Комітету “За відкриту демократію”, 27 - від Національного демократичного інституту міжнародних відносин, 1 - від Міжнародного фонду за краще управління, 10 - від Світового конгресу українців, 3 - від Українського конгресового комітету Америки.

Загалом, за даними ЦВК, на місцевих виборах акредитовано вже 312 офіційних спостерігачів: 41 – від шести іноземних держав та 271 – від девʼяти міжнародних організацій.

Нагадаємо: місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.