Поліція відкрила 156 справ через виборчі порушення

Поліцейські за добу відкрили тринадцять кримінальних проваджень щодо порушень, які стосуються виборів, загалом відкрито 156 таких справ.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо тринадцяти кримінальних правопорушень. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 156 кримінальних правопорушень: 87 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 69 – пов’язані з виборчим процесом», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з усіх цих справ 38 відкрито за статтею 160 ККУ (підкуп), 27 – за статтею 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ; 15 – за статтею 158 ККУ (надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців); 5 – за статтею 1583 ККУ (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації); 1 – за статтею 1581 ККУ (незаконне використання виборчого бюлетеня); 1 – за статтею 1591 ККУ (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації), тощо.

Загалом упродовж доби до поліції надійшло 240 заява та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Уточнюється, що найбільше повідомлень зафіксовано у Львівській області – 67, у Києві – 24, по 18 – у Запорізькій та Полтавській, у Київській – 14, у Херсонській – 10, по 9 – у Дніпропетровській, Донецькій та Закарпатській, по 8 – у Миколаївській та Одеській, по 7 – у Кіровоградській та Черкаській, у Тернопільській – 5, по 4 – у Житомирській та Чернігівській, по 3 – у Вінницькій, Луганській, Івано-Франківській, Харківській та Чернівецькій, у Рівненській – 2 , по 1 – у Волинській та Сумській областях.

Зазначається, що всього з 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 2048 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Також було складено 309 протоколів про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.