Мера Умані таки зареєстрували кандидатом на вибори

Уманська міська територіальна виборча комісія зареєструвала міського голову Олександра Цебрія кандидатом на виборчі перегони в мери.

Як передає Укрінформ, про це міський голова заявив у відео на сторінці Фейсбук.

"Ми звернулися до ЦВК зі скаргою, яке зобов'язало Уманське ТВК проголосувати і прийняти рішення стосовно кандидата на посаду міського голови Олександра Цебрія. Таке рішення було ухвалене", - наголосив Цебрій.

Він підкреслив, що за таке рішення проголосував увесь склад ТВК. При цьому документи, які розглядалися, були абсолютно не змінені, вони були такі ж самі.

У ЦВК, яка розглянула скаргу Черкаської обласної організації партії “Пропозиція”, прокоментували: “Так, було встановлено, зокрема, що порушення, про які зазначено у постанові цієї комісії від 25 вересня 2020 року № 26 як підстави для відмови у реєстрації кандидата, фактично є неточностями у поданих документах, які не є перешкодою для розуміння змісту викладених відомостей, тож вони можуть бути усунуті в порядку, визначеному Виборчим кодексом України. Такі недоліки не можуть вважатися підставою для відмови в реєстрації кандидата на посаду міського голови”.

Як повідомляв Укрінформ, Уманська міська територіальна виборча комісія відмовилася реєструвати мера Умані Олександра Цебрія на посаду міського голови на місцевих виборах, посилаючись на порушення в наданих документах.

Водночас, ТВК зареєструвала двох кандидатів на посаду міського голови, які мають ті ж імена, по батькові та прізвища, що і чинний керівник міста - Олександр Володимирович Цебрій.