За крісло мера Дніпра боротимуться 17 кандидатів

Дніпровська міська виборча комісія зареєструвала 17 кандидатів на посаду міського голови Дніпра.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомили у Дніпровській міській виборчій комісії.

“Станом на 30 вересня в Дніпрі зареєстровані 17 кандидатів на посаду міського голови”, - повідомили у територіальній виборчій комісії.

Там зазначили, що до вже відомих 14 кандидатів додалися три — це Ігор Майденко від партії “Національний корпус” та двоє самовисуванців — Олена Сергєєва та Євген Богиня.

Як повідомляв Укрінформ, на посаду міського голови Дніпра претендуватимуть чинний голова Борис Філатов від партії “Пропозиція”, Загід Краснов — від партії “Громадська сила”, Мгер Куюмчян — від “Батьківщини”, Олександр Вілкул — від політичної партії «Блок Вілкула “Українська перспектива”, Павло Атаманчук — від партії “Справа”, Сергій Риженко — від “Слуга народу”, Олег Василенко - Всеукраїнське об'єднання "Свобода, Віталій Жеганський — партія “Голос”, Тетяна Лампіка - “Зелені”, Сергій Нікітін - ОПЗЖ, Михайло Корольов (самовисування), Тетяна Ричкова - “Євросолідарність”, Артем Романюків - “Демальянс”, Дмитро Семеренко - “Команда Дніпра”.

Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.