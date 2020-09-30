За крісло мера Дніпра боротимуться 17 кандидатів

За крісло мера Дніпра боротимуться 17 кандидатів

Укрінформ
Дніпровська міська виборча комісія зареєструвала 17 кандидатів на посаду міського голови Дніпра. 

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомили у Дніпровській міській виборчій комісії.

“Станом на 30 вересня в Дніпрі зареєстровані 17 кандидатів на посаду міського голови”, - повідомили у територіальній виборчій комісії.

Там зазначили, що до вже відомих 14 кандидатів додалися три — це Ігор Майденко від партії “Національний корпус” та двоє самовисуванців — Олена Сергєєва та Євген Богиня.

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Як повідомляв Укрінформ, на посаду міського голови Дніпра претендуватимуть чинний голова Борис Філатов від партії “Пропозиція”, Загід Краснов — від партії “Громадська сила”, Мгер Куюмчян — від “Батьківщини”, Олександр Вілкул — від політичної партії «Блок Вілкула “Українська перспектива”, Павло Атаманчук — від партії “Справа”, Сергій Риженко — від “Слуга народу”, Олег Василенко - Всеукраїнське об'єднання "Свобода, Віталій Жеганський — партія “Голос”, Тетяна Лампіка - “Зелені”, Сергій Нікітін - ОПЗЖ, Михайло Корольов (самовисування), Тетяна Ричкова - “Євросолідарність”, Артем Романюків - “Демальянс”, Дмитро Семеренко - “Команда Дніпра”.

Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

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