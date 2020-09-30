У Кременчуці не зареєстрували список «Євросолідарності», партія йде до суду

Партія «Європейська Солідарність», список якої не зареєструвала ТВК у Кременчуці, піде до суду.

Про це у Фейсбуці написав журналіст, народний депутат від партії Микола Княжицький.

"ТВК партію не зареєструвала. Причини очевидно незаконні. Декілька чоловік із списку відкликали заяви про балотування. На цій підставі ТВК відмовилася реєструвати весь список. Європейська Солідарність піде до суду", - пише Княжицький.

Він підкреслює, що норми Виборчого Кодексу, вказуючи прямо на можливість відкликання заяви окремого кандидата, фактично передбачають, що наявність такої заяви не є підставою для відмови у реєстрації всього списку (списків). Відповідна виборча комісія має лише врахувати наявність таких заяв (тобто провести реєстрацію кандидатів всього списку за виключенням тих, хто подав таку заву.

Княжицький зазначив, що обласна організація ЄС висунула у Кременчуці оновлену команду, до якої увійшли колишній заступник мера, який звільнився в знак протесту проти корупції, відома журналістка-розслідувачка, АТОвці, волонтери та лікарі.

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Він висловив сподівання, що ЄС виграє вибори у Кременчуці, знищить «фіолетові сітки» для підкупу виборців, виведе на чисту воду шахраїв і забезпечить покарання злочинців.