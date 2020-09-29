На Закарпатті “Свобода” вимагає зняти Каськіва з виборів

На Закарпатті “Свобода” вимагає зняти з реєстрації Владислава Каськіва, якого напередодні ТВК зареєструвала кандидатом у депутати до Закарпатської обласної ради від ОПЗЖ по 6-му Хустському округу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві Закарпатської обласної організації ВО “Свобода”.

“Закарпатська обласна організація ВО «Свобода» подала до ТВК скаргу з вимогою зняти з виборів кандидатуру Владислава Каськіва. Він висувається в списку партії “ОПЗЖ” кандидатом в обласні депутати по 6-му Хустському округу”, - йдеться в заяві.

Як пояснили в “Свободі”, відповідно до п.2 ст. 217 Виборчого кодексу України організація партії може висунути кандидатом особу, яка є членом цієї політичної партії, або безпартійного громадянина.

“Владислав Каськів, згідно з даними витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 28.09.2020 року є керівником політпартії Громадська партія «Пора». Відповідно до п.2 ст.6 Закону України «Про політичні партії в Україні» громадянин може перебувати одночасно лише в одній політичній партії. Отже, Владислав Володимирович Каськів не може бути представником іншої політичної партії, крім Громадської партії «Пора»”, - наголошують у “Свободі”.

Як повідомляється, Владислав Каськів — політичний діяч, за часів Якуновича був головою Державного агентства національних проєктів. 25 березня 2016 року Національна поліція України оголосила Каськіва в розшук. Каськіва затримали на Панамі і екстрадували в Україну, пізніше Печерський райсуд відпустив його через внесення застави в 600 тисяч доларів.