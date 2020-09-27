Поліція за добу відкрила вісім справ через порушення виборчого процесу

Поліція за добу відкрила вісім справ через порушення виборчого процесу

Укрінформ
Упродовж доби до поліції надійшло 177 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства, відкрито 8 кримінальних проваджень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Найбільше повідомлень зафіксовано у Київській області – 101. Також 20 повідомлень – у Чернівецькій, 7 – у Донецькій, по 6 – у Закарпатській та Рівненській, по 5 – у Вінницькій, Одеській та Черкаській, по 3 – у Волинській, Дніпропетровській, Луганській та Кіровоградській, по 2 – в Івано-Франківській, Львівській, Харківській та Херсонській, по 1 – у Полтавській та Сумській областях.

Упродовж доби відкрито 8 кримінальних проваджень.

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Усього до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 108 кримінальних правопорушень. З них 57 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, а 51– з виборчим процесом.

Також складено 97 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

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