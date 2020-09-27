Поліція за добу відкрила вісім справ через порушення виборчого процесу

Упродовж доби до поліції надійшло 177 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства, відкрито 8 кримінальних проваджень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Найбільше повідомлень зафіксовано у Київській області – 101. Також 20 повідомлень – у Чернівецькій, 7 – у Донецькій, по 6 – у Закарпатській та Рівненській, по 5 – у Вінницькій, Одеській та Черкаській, по 3 – у Волинській, Дніпропетровській, Луганській та Кіровоградській, по 2 – в Івано-Франківській, Львівській, Харківській та Херсонській, по 1 – у Полтавській та Сумській областях.

Упродовж доби відкрито 8 кримінальних проваджень.

Читайте також: У Києві зареєстрували 13 кандидатів на посаду мера

Усього до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 108 кримінальних правопорушень. З них 57 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, а 51– з виборчим процесом.

Також складено 97 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.