ЦВК акредитувала перших міжнародних спостерігачів на місцеві вибори
Укрінформ
Центральна виборча комісія акредитувала перших 28 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на місцевих виборах 25 жовтня.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у четвер, 24 вересня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу комісії.
"На місцевих виборах акредитовано 8 офіційних спостерігачів від двох іноземних держав та 20 – від двох міжнародних організацій", - ідеться в повідомленні.
ЦВК, зокрема акредитувала 9 спостерігачів – від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів, 11 – від Українського Конґресового Комітету Америки, 4 – від Словацької Республіки та 4 – від Королівства Іспанія.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.