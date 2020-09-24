Блакитні, зелені, рожеві: ЦВК вирішила, якими будуть виборчі бюлетені

Бюлетені з виборів депутатів до обласних рад матимуть блакитний колір, районних - світло-зелений, міських - світло-жовтий, сільських і селищних - кремовий, а місцевих голів - світло-рожевий.

Відповідне рішення ухвалила Центральна виборча комісія на засіданні у четвер, 24 вересня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Комісія затвердила форми виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів", - розповіли в ЦВК.

Також затверджено колір зазначених виборчих бюлетенів, а саме:

блакитного кольору – з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради; світло-зеленого кольору – з виборів депутатів районної ради;

світло-жовтого кольору – з виборів депутатів міської ради;

світло-сірого кольору – з виборів депутатів районної у місті ради;

кремового кольору – з виборів депутатів сільської, селищної ради;

світло-рожевого кольору – з виборів сільського, селищного, міського голови.

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При цьому встановлено, що виборчі бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.