Блакитні, зелені, рожеві: ЦВК вирішила, якими будуть виборчі бюлетені
Відповідне рішення ухвалила Центральна виборча комісія на засіданні у четвер, 24 вересня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ЦВК.
"Комісія затвердила форми виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів", - розповіли в ЦВК.
Також затверджено колір зазначених виборчих бюлетенів, а саме:
блакитного кольору – з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради; світло-зеленого кольору – з виборів депутатів районної ради;
світло-жовтого кольору – з виборів депутатів міської ради;
світло-сірого кольору – з виборів депутатів районної у місті ради;
кремового кольору – з виборів депутатів сільської, селищної ради;
світло-рожевого кольору – з виборів сільського, селищного, міського голови.
При цьому встановлено, що виборчі бюлетені повинні бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.