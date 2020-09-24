Уже 10 претендентів подали документи для реєстрації кандидатами у мери Чернівців

У Чернівцях вже 10 кандидатів у мери подали свої документи для реєстрації на виборах. Серед претендентів є і чинний, але відсторонений від посади міський голова Олексій Каспрук.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла голова міської виборчої комісії Чернівців Анжела Саінчук.

"Станом на обід 24 вересня ми вже маємо 10 кандидатів, які подали свої документи для реєстрації. Половину із них ми встигли уже офіційно зареєструвати на минулому засіданні комісії - це самовисуванці Олександр Фищук, Галина Жук, представники партій "Народний контроль" Михайло Яринич, "Наш край" Василь Дутчак та "Єдина альтернатива" Роман Клічук. Також документи встигли подати самовисуванці Володимир Дідух-Кобзар, Ілля Хочь та Юрій Ковалець і представники партій "ЄС" Василь Максимюк та "Пропозиція" Олексій Каспрук", - сказала голова комісії.

Документи для реєстрації приймають до кінця дня 24 вересня. На наступному засіданні комісії планують розглянути документи, які надійдуть до того часу.

Як повідомлялося, Олексій Каспрук був обраний Чернівецьким міським головою на виборах 2015 року. У липні 2018 року міська рада 29 голосами відсторонила чинного мера від посади. У 2019 році суд першої інстанції та апеляційний суд визнав незаконним це рішення міськради та поновив Олексія Каспрука на посаді. Натомість влітку 2020 року Верховний Суд України скасував рішення судів першої та апеляційної інстанції і відправив справу на додатковий розгляд. Наразі обов'язки Чернівецького міського голови виконує секретар міської ради Василь Продан, який ініціював відсторонення Олексія Каспрука.