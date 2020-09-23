Депутат Поляков балотується у мери Чернігова

Народний депутат Антон Поляков (депутатська група “Партія “За майбутнє”) балотується на посаду місткого голови Чернігова.

Як передає Укрінформ, про це політик повідомив у Фейсбуці.

“Я йду у мери Чернігова! Я щиро бажаю, щоб наше рідне місто стало найпривабливішим для роботи та бізнесу в Україні. Дуже хочу нарешті прибрати корупційну складову в роботі ТЕЦ, повернути її у власність громади та змінити тариф на тепло для містян з найдорожчого на найдешевший в Україні!” - написав Поляков.

Він додав, що його команда хоче запровадити прозорий та рівномірний розподіл міського бюджету, а також побудувати сміттєпереробний завод і запровадити роздільний спосіб збирання сміття.

У мери Чернігова Полякова висунула партія “За майбутнє”.

Антон Поляков обраний народним депутатом від округу №206 на Чернігівщині. Він балотувався від партії “Слуга народу”. У грудні 2019 року був виключений з фракції “Слуги народу”, а 30 червня 2020 року увійшов до складу депутатської групи “Партія “За майбутнє”.