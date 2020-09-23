Білборди, газети і не тільки: Чернігівщину накрив передвиборчий "чорний піар"

На Чернігівщині розповсюджуються матеріали з ознаками "чорного піару", спрямованого проти потенційних кандидатів у мери та депутати.

Як передає Укрінформ, про це на сайті ОПОРИ повідомила її координаторка спостереження за виборами в Чернігівській області Наталія Висіканець.

"З моменту офіційного старту виборчої кампанії на Чернігівщині спостерігачі ОПОРИ зафіксували друковані інформаційні матеріали, дописи та ілюстрації онлайн з ознаками "чорного піару", - йдеться у повідомленні.

Так, газети, наповнення яких дискредитує та ображає представника партії "За майбутнє", потужного місцевого аграрія Олега Дмитренка, поширили подвір’ями мешканців смт Срібне. Видання розповідає про шахрайство, "витончені зловживання" та приватизацію земель потенційним кандидатом. Як зазначають в ОПОРІ, газета не містить жодних вихідних даних, за якими можна було б ідентифікувати видавця або замовника.

Представникам ОПОРИ Дмитренко сказав, що до поліції не звертався, бо не вірить в ефективність її роботи в даному напрямку. Правоохоронці, однак, про газету знають і кажуть, що проводять перевірку.

Анонімний білборд "Падіння царька" у Чернігові теж привернув увагу спостерігачів Громадянської мережі. Завдяки дописам на сторінці Stax.News у Фейсбуці з "чорним піаром" та публікацією цього білборда, вони зрозуміли, що антиреклама спрямована проти чинного міського голови Владислава Атрошенка та його партії "Рідний дім". У численних постах діяльність мера пов’язується з розкраданням міського бюджету при ремонті доріг та ліквідацією двох шкіл.

Не оминула ця Фейсбук-група і ще одного кандидата на посаду міського голови Чернігова - чинного нардепа Антона Полякова та політичну партію "За Майбутнє", яка його висуває.

Проти Атрошенка та його політсили працює також сторінка "Черниговский Борщ". Зокрема, одна з розміщених там ілюстрацій порівнює суми бюджетів будівництва дитячих садків у Чернігові та Хмельницькому і підписана "Рідний дім не обкрадають!".

Дописи в групі "Новини Борзнянщини" в соцмережі містять ознаки "чорного піару" щодо посадовців - представників політичної партії "Наш край", які працюють у Борзнянському районі. Пости містять матеріали про намагання підкупу виборців та відсутність реальних результатів роботи в Борзнянській громаді.