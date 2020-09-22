Ексголова Буковини Фищук подав документи як кандидат у мери Чернівців

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила голова комісії Анжела Саінчук.

"Станом на сьогодні, 22 вересня, до нас надійшли документи від чотирьох кандидатів у мери та списки кандидатів у депутати міськради від двох політичних партій - "Наш край" та "Народний контроль". Самовисуванцями подалися Олександр Фищук і Галина Жук, а від партії "Наш край" кандидатом на міського голову хоче стати Василь Дутчак. Четвертим кандидатом на посаду міського голови документи подав Михайло Яринич від партії "Народний контроль", - сказала Саінчук.

За словами голови міської ТВК, на сьогоднішньому засіданні комісії спробують розглянути усі документи кандидатів, які надійшли до них.

Як повідомлялося, Олександр Фищук був призначений на посаду голови Чернівецької ОДА у лютому 2015 року указом президента Петра Порошенка. А 23 листопада 2018 року на сайті президента з'явився указ, яким Петро Порошенко звільнив Олександра Фищука із займаної посади.