До ЄДР внесли понад 40 відомостей щодо порушень виборчого законодавства
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Нацполіції у Фейсбук.
"З початку виборчого процесу територіальні органи Нацполіції зареєстрували 438 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 43 кримінальних правопорушень: 25 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 18 – пов’язані з виборчим процесом", - наголошують в Нацполіції.
Зокрема, за останню добу поліціянти відкрили ще одне кримінальне провадження за фактом порушення виборчого процесу. А загалом упродовж доби до поліції надійшло 57 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.
Найбільше повідомлень зафіксовано у Закарпатській та Київській – 10, 7 – у Волинській, 6 – в Одеській, 5 – у Дніпропетровській, 4 – у Донецькій, 3 – у м. Києві, по 2 – у Миколаївській, Херсонській та Чернігівській, по 1 – у Кіровоградській, Луганській, Львівській, Рівненській, Сумській та Харківській областях.
Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня 2020 року.