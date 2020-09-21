До ЄДР внесли понад 40 відомостей щодо порушень виборчого законодавства

З початку виборчого процесу органи Нацполіції вже внесли до Єдиного державного реєстру відомості щодо 43 кримінальних правопорушень за фактом порушення виборчого законодавства та виборчого процесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Нацполіції у Фейсбук.

"З початку виборчого процесу територіальні органи Нацполіції зареєстрували 438 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 43 кримінальних правопорушень: 25 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 18 – пов’язані з виборчим процесом", - наголошують в Нацполіції.

Зокрема, за останню добу поліціянти відкрили ще одне кримінальне провадження за фактом порушення виборчого процесу. А загалом упродовж доби до поліції надійшло 57 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

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Найбільше повідомлень зафіксовано у Закарпатській та Київській – 10, 7 – у Волинській, 6 – в Одеській, 5 – у Дніпропетровській, 4 – у Донецькій, 3 – у м. Києві, по 2 – у Миколаївській, Херсонській та Чернігівській, по 1 – у Кіровоградській, Луганській, Львівській, Рівненській, Сумській та Харківській областях.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня 2020 року.