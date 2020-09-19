Поліція за добу відкрила чотири справи щодо виборчих порушень
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції.
"Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо чотирьох кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, всього упродовж доби до поліції надійшло 47 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.
Загалом з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 381 повідомлення, пов’язане із виборчим процесом.
До ЄРДР внесено відомості щодо 39 кримінальних правопорушень: 21 пов’язане з порушенням виборчого законодавства, 18 пов’язані з виборчим процесом.
Складено 6 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом, поінформували у поліції.
Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.
5 вересня розпочався виборчий процес.
Із 15 до 24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.