Поліція за добу відкрила чотири справи щодо виборчих порушень

За добу поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження за фактами порушень виборчого процесу на місцевих виборах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції.

"Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо чотирьох кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, всього упродовж доби до поліції надійшло 47 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Загалом з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 381 повідомлення, пов’язане із виборчим процесом.

Читайте також: Для поліцейських підготували навчальну платформу щодо реагування на виборчі порушення

До ЄРДР внесено відомості щодо 39 кримінальних правопорушень: 21 пов’язане з порушенням виборчого законодавства, 18 пов’язані з виборчим процесом.

Складено 6 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом, поінформували у поліції.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

5 вересня розпочався виборчий процес.

Із 15 до 24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.