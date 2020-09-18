Для поліцейських підготували навчальну платформу щодо реагування на виборчі порушення

У Нацполіції презентували навчальну платформу «Виборчі правопорушення – як ідентифікувати та як реагувати».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції.

Дистанційний онлайн-курс розроблений для поліцейських та підготовлений Всеукраїнською громадською організацією «Громадська Мережа «ОПОРА» спільно зі співробітниками Департаменту превентивної діяльності Нацполіції.

Під час курсу поліцейські отримають доступ до актуальної бази знань і фахової експертизи та ознайомляться з основними аспектами виявлення і реагування на правопорушення, пов’язані з виборчим процесом.

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Загалом курс включає 4 модулі, кожен з яких поділений на тематичні блоки: тут розміщені відеопрезентації та лекції, додаткові навчальні матеріали.

Кожен поліцейський, який буде залучатися до забезпечення публічної безпеки та порядку під час виборчої кампанії, пройде цей навчальний курс.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

5 вересня розпочався виборчий процес.

Із 15 до 24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.