На Луганщині – вже 16 повідомлень про порушення передвиборчої агітації

На Луганщині – вже 16 повідомлень про порушення передвиборчої агітації

Укрінформ
Поліцією Луганщини зареєстровано 16 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства з початку виборчого процесу й по сьогодні.

Про це повідомила у Фейсбуці начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«За результатами перевірок було відкрито 2 кримінальних провадження за ст. 158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) та ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України, до яких приєднано ще 6 матеріалів за результатами перевірок повідомлень», - повідомила Погукай.

На даний час продовжується проведення перевірок ще по 3 повідомленнях, за результатами яких буде прийняте рішення згідно з чинним законодавством.

Так, під час моніторингу засобів масової інформації та соціальних мереж було виявлено відео одного з користувачів соціальної мережі під назвою «Відкрите звернення до Президента України, Голови СБУ, МВС та депутатів ВР» про отримані ним дані щодо можливих ознак порушення виборчого законодавства представниками однієї з політичних партій та депутатами міської ради.

Дане звернення було зареєстроване та матеріали перевірки по ньому були долучені до відкритого раніше кримінального провадження за ст. 158 КК України.

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15 вересня під час моніторингу соціальних мереж було виявлено пост одного з користувачів Facebook, у якому йдеться про можливе порушення виборчого законодавства, а саме незаконне призначення спеціалістів ТВК: бухгалтер, системний адміністратор тощо. Даний факт зареєстрований Сєвєродонецьким відділом поліції. Проводиться перевірка.

Крім того, 15 вересня до Кремінського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля благодійного фонду одного з кандидатів у депутати проходить зібрання громадян. Дане повідомлення зареєстровано. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

За результатами перевірки буде прийняте рішення, згідно з чинним законодавством.

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