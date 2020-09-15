На Луганщині – вже 16 повідомлень про порушення передвиборчої агітації

Поліцією Луганщини зареєстровано 16 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства з початку виборчого процесу й по сьогодні.

Про це повідомила у Фейсбуці начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

«За результатами перевірок було відкрито 2 кримінальних провадження за ст. 158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) та ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України, до яких приєднано ще 6 матеріалів за результатами перевірок повідомлень», - повідомила Погукай.

На даний час продовжується проведення перевірок ще по 3 повідомленнях, за результатами яких буде прийняте рішення згідно з чинним законодавством.

Так, під час моніторингу засобів масової інформації та соціальних мереж було виявлено відео одного з користувачів соціальної мережі під назвою «Відкрите звернення до Президента України, Голови СБУ, МВС та депутатів ВР» про отримані ним дані щодо можливих ознак порушення виборчого законодавства представниками однієї з політичних партій та депутатами міської ради.

Дане звернення було зареєстроване та матеріали перевірки по ньому були долучені до відкритого раніше кримінального провадження за ст. 158 КК України.

15 вересня під час моніторингу соціальних мереж було виявлено пост одного з користувачів Facebook, у якому йдеться про можливе порушення виборчого законодавства, а саме незаконне призначення спеціалістів ТВК: бухгалтер, системний адміністратор тощо. Даний факт зареєстрований Сєвєродонецьким відділом поліції. Проводиться перевірка.

Крім того, 15 вересня до Кремінського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля благодійного фонду одного з кандидатів у депутати проходить зібрання громадян. Дане повідомлення зареєстровано. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

За результатами перевірки буде прийняте рішення, згідно з чинним законодавством.