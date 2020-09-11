Поліція за добу відкрила дев'ять справ про порушення виборчого процесу

Працівники поліції упродовж минулої доби відкрили дев’ять кримінальних проваджень щодо порушень виборчого процесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Нацполіції.

«Упродовж доби до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо дев’яти кримінальних правопорушень – у Києві, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській та Запорізькій областях. Зокрема поліцейські Запоріжжя розпочали кримінальне провадження за фактом масової зміни виборчих адрес місцевими жителями», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загалом з початку виборчого процесу поліцейські розпочали 13 кримінальних проваджень, і з них дев'ять пов’язані з порушенням виборчого законодавства.

Зокрема, відкрито чотири кримінальні провадження за ст. 158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців), та три – за ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) КК.

Також розслідується провадження за ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) та за 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі) КК.

Загалом упродовж минулої доби до поліції надійшло 55 заяв і повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Найбільше - у Києві (8), у Донецькій (7) та Кіровоградській областях (5).

З 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 119 заяв і повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Здебільшого вони пов’язані з порушенням порядку ведення агітації – 21, підкупом виборців – 12 та псуванням агітаційних матеріалів – 10.

Окремо поліцейські склали три протоколи про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних із виборчим процесом.

Як відомо, місцеві вибори пройдуть в Україні 25 жовтня 2020 року.