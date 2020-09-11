Агітаційна кампанія на межі зриву через помилку у Виборчому кодексі – КВУ

Агітаційна кампанія для більшості кандидатів на місцевих виборах перебуває на межі зриву через помилку у Виборчому кодексі.

На цьому ацентував голова Комітету виборців України Олексій Кошель на брифінгу 11 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Через чотири дні, 15 вересня, у нас з'являться перші кандидати на місцевих виборах, які не зможуть вести повноцінну агітаційну кампанію. Причина цього лише одна - це груба помилка, яка була закладена у Виборчому кодексі", - заявив Кошель.

За його словами, йдеться про частину 6 статті 57 Виборчого кодексу, яка передбачає, що вартість агітаційних матеріалів не має перевищувати 6% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

"Законодавець просто переплутав неоподатковуваний мінімум, який на сьогодні становить 17 грн, і прожитковий мінімум, який становить 2189 грн. Таким чином, ми опинилися в ситуації, коли кандидат не може витрачати на агітацію більше, ніж 1 грн 2 коп", - пояснив голова КВУ.

Згідно зі ст. 57 Виборчого кодексу, до виборчої агітації належать плакати, листівки, календарі, блокноти, ручки, запальнички, сірники, бейджі, USB-флешки, футболки, парасольки і шарфи.

"Таким чином, після офіційної реєстрації кандидат не зможе заплатити за листівку, плакат, блокнот, ручку, будь-яку іншу форму ведення агітації суму, більшу ніж 1 грн 02 коп. До чого це може призвести? Фактично, це може призвести до того, що ми або заженемо агітаційну кампанію в "тінь", коли агітація буде проводитися за рахунок різноманітних благодійних фондів, які юридично не матимуть жодного відношення до кандидата, або до того, що більшість форм виборчої агітації кандидати і політичні партії просто не зможуть реалізувати", - підкреслює Кошель.

Наприклад, за його словами, кандидат не зможе роздати листівки з програмою партії і довідковою інформацією. І навіть газети можуть потрапити під цю категорію. Закон регулює, що листівка, дорожча за 1 грн 2 коп, вже може тлумачитися як форма підкупу.

"У цьому ми вбачаємо велику проблему. І ми закликаємо парламент уже наступного сесійного тижня прийняти технічні зміни до Виборчого кодексу, виправити свої власні помилки і дозволити кандидатам без "тіні", повноцінно, нормально проводити виборчу агітацію. Тому що поза межі закону ми можемо поставити досить велику категорію учасників виборчого процесу", - зауважив Кошель.

Крім того, у КВУ вважають, що після виправлення цієї помилки парламентаріям варто також паралельно виправити такі формулювання, як "шарфи, парасольки, USB-флешки", які також закон розглядає як форму ведення виборчої агітації.

"Ми вважаємо, що цілком прийнятним буде вартість агітаційних матеріалів обмежити сумою в 15-20 грн. І ми застерігаємо парламент, щоб цю суму підвищувати до 63 грн, як пропонувалося раніше в змінах у Виборчого кодексу, тому що тоді можна навіть легалізувати форми підкупу. Тобто ті ж самі флешки із символікою партії чи кандидата для когось із виборців буде просто агітаційним матеріалом, а для когось - певною матеріальною вигодою. І тому варто зробити певну прийнятну вартість агітаційних матеріалів", - зазначив Кошель.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня ВР відхилила законопроєкт №3971 про внесення змін щодо уточнення окремих виборчих процедур, який передбачав деталі проведення місцевих виборів у 2020 році з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою.

Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня 2020 року.