Виборчу адресу поки змінили менш як 25 тисяч громадян - КВУ

Станом на 3 вересня менше 25 тис. українців скористалися можливістю зміни виборчої адреси перед місцевими виборами, хоча таке право мають близько 6 млн громадян.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок на брифінгу 4 вересня.

"Ми подивилися на цифри - скільки громадян станом на сьогодні скористалися можливістю змінити свою виборчу адресу. І побачили, що дуже незначна кількість виборців змінили виборчу адресу. За нашими підрахунками, лише 0,4% виборців змінили свою виборчу адресу", - зазначив Рибачок.

За словами аналітика, це дуже низька цифра, тому що кількість осіб, які проживають в Україні не за місцем реєстрації і потенційно могли б змінити виборчу адресу, складає від 5,5 до 6 млн громадян. Із них станом на 3 вересня змінили виборчу адресу лише 24 906 осіб.

Комітет виборців закликає громадян скористатися процедурою зміни виборчої адреси і нагадує, що це можна зробити до 10 вересня.

Також Рибачок звернув увагу на низьку активність держави у висвітленні такої можливості для громадян.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.