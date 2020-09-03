“Правий сектор” вирішив іти на місцеві вибори

Партія "Правий сектор" візьме участь у місцевих виборах, зокрема, й у Києві.

Про це заявили очільники "Правого сектору" на пресконференції в Укрінформі.

"Наше завдання, щоб кияни мали можливість отримувати те, що вони мають отримувати, а не те, що їм обіцяють і крадуть в них. Окрім того, наше завдання як націоналістичної сили – не допустити "п’яту колону" Росії, щоб вона не зайшла в Київраду і не мала жодного впливу на місцевому рівні на політику", - заявив керівник партії "Правий сектор" Андрій Тарасенко.

Він зазначив, що "Правий сектор" має намір боротися на виборах з політичними силами, які, за його словами, "мімікрують" під націоналістичні сили або є "відвертими ворогами".

Іншим мотивом участі "Правого сектора" у місцевих виборах є намір втілити стратегію національно-патріотичного виховання молоді та юнацтва, заявила керівниця ветеранської служби Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", речниця ДУК ПС Діана Виноградова.

"Ми вичерпали всі можливі ресурси громадських ініціатив. Має реалізовуватися стратегія національно-патріотичного виховання у місті Києві. І будучи лише громадськістю, ми не маємо змоги впливати на міський курс, і тому ми рухаємося в напрямку депутатства Київради, щоб втілювати це на загально київському рівні, цільово використовувати кошти, які виділяються державним бюджетом України на національно-патріотичне виховання, але десь зникають", - сказала вона.

Також, за словами Виноградової, в разі проходження до Київради її політична сила має намір спрямувати зусилля на зміни в системі освіти, яка, на її переконання, є корумпованою.

"Заклади шкільної та дошкільної освіти використовуються як інструменти корупції, а часом і відвертого шахрайства. Ми почали вже впроваджувати ініціативу громадського об’єднання батьків учнів шкіл, яке мусить впливати на рішення управління освітою в Київраді, контролювати реалізацію коштів, навчальний процес у школі. Хто як не батьки мають вирішувати таке питання, у якого видавця замовляються підручники, та виключити корупційну складову", - зазначила Виноградова.

Політична сила у новій Київраді також має намір побороти "транспортний колапс" у столиці, особливо під час карантину, коли громадський транспорт працює з перебоями і неефективно, сказав керівник Київського осередку партії "Правий сектор" Юрій Гуренко.

"Це призводить до великих заторів, зайвої витрати у людей грошей, задимлення міста, страждає екологія. Це комплексна проблема. Крім того, перевізників у Києві занадто багато, якість їхніх послуг абсолютно ніяка, але Київ має достатньо грошей і можливостей, щоб розвинути свою нормальну структуру екологічного транспорту, щоб перевозити киян зручно і головне прогнозовано, щоб можна було розраховувати час на те, щоб дістатися роботи чи деінде", - сказав Гуренко.

Він зазначив, що "Правий сектор" йде на вибори, щоб підвищити рівень свого представництва у владі, а причиною негараздів у партії вважають "старі обличчя" у владі, які не змінюються роками.

"Обличчя не змінються вже 20 років, одні й ті ж люди баражирують між партіями і знову заходять в Київраду, і знову маємо те саме – гречку на виборах, здорожчання транспорту максимум через рік після виборів, ями на вулицях, засніжені вулиці взимку", - наголосив Гуренко.

У "Правому секторі" повідомили, що вирішили взяти участь у місцевих виборах у кількох ключових регіонах: Тернопільщині, Львівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині і місті Київ. Оприлюднити списки своїх кандидатів на місцевих виборах у партії обіцяють після конференції місцевих організацій.

Національно-визвольний рух "Правий сектор" — громадський та військово-політичний рух, який у своїй структурі об'єднує громадську організацію, політичну партію, Добровольчий український корпус і молодіжну громадську організацію. Виник як громадський рух, що об'єднав активістів українських радикальних організацій, здебільшого націоналістичних і крайніх правих. Сформувався наприкінці листопада 2013 року під час зародження Євромайдану.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.