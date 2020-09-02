ЦВК зареєструвала першого кандидата в нардепи на проміжних виборах у Чернігівщині

Центральна виборча комісія зареєструвала самовисуванця Олексія Оскера першим кандидатом у народні депутати на проміжних виборах на 208 окрузі (Чернігівська область) та затвердила обсяг коштів на суму 2,6 млн грн для цих виборів.

Відповідні рішення ухвалені на засіданні ЦВК у середу, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу комісії.

"ЦВК зареєструвала першого кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року. Ним став Олексій Оскер", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Оскер Олексій Генріхович народився 18 липня 1985 року в селі Бездрик Сумського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, має вищу освіту. Він є головою правління БО "БФ Олексія Оскера", безпартійний, проживає в Сумах, самовисуванець.

Також ЦВК затвердила обсяг коштів державного бюджету за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України", необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область), призначених на 25 жовтня 2020 року, на загальну суму 2 млн 663 тис. 448 гривень.

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Як повідомляв Укрінформ, проміжні вибори до Верховної Ради у 208 окрузі призначені у зв’язку з загибеллю народного депутата Валерія Давиденка (група "Довіра"). Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня у його київському офісі. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Вибори призначено на 25 жовтня.