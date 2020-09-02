Голова Закарпатської ОДА очолить список "Слуги народу" на виборах до облради
Як передає Укрінформ, про це Петров повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.
"Рішення прийнято: я братиму участь у місцевих виборах 2020 року", - написав він та додав, що дякує "активу пропрезидентської партії, який висловив мені довіру і запропонував очолити партійний список у Закарпатську обласну раду".
За словами Петрова, він вирішив прийняти пропозицію очолити список партії, щоб "виконати усі ті масштабні соціально-економічні завдання, які ставить переді мною Президент України та закарпатська громада".
"Вважаю за свій обв’язок сформувати команду в Закарпатській обласній раді, котра досягатиме усіх амбітних цілей, які стоять перед нами", - додав Петров.
Як повідомляв Укрінформ, Олексій Петров був призначений головою Закарпатської ОДА в кінці квітня 2020 року. До того очолював СБУ в Кіровоградській області, а перед тим — департамент контррозвідки СБУ.
Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.