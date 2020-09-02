Голова Закарпатської ОДА очолить список "Слуги народу" на виборах до облради

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив, що на місцевих виборах очолить список політичної партії "Слуга народу" до Закарпатської обласної ради.

Як передає Укрінформ, про це Петров повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

"Рішення прийнято: я братиму участь у місцевих виборах 2020 року", - написав він та додав, що дякує "активу пропрезидентської партії, який висловив мені довіру і запропонував очолити партійний список у Закарпатську обласну раду".

За словами Петрова, він вирішив прийняти пропозицію очолити список партії, щоб "виконати усі ті масштабні соціально-економічні завдання, які ставить переді мною Президент України та закарпатська громада".

"Вважаю за свій обв’язок сформувати команду в Закарпатській обласній раді, котра досягатиме усіх амбітних цілей, які стоять перед нами", - додав Петров.

Як повідомляв Укрінформ, Олексій Петров був призначений головою Закарпатської ОДА в кінці квітня 2020 року. До того очолював СБУ в Кіровоградській області, а перед тим — департамент контррозвідки СБУ.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.