“Слуга Народу” почала праймеріз у Запорізькій області

Партія «Слуга Народу» оголосила про початок праймеріз у Запорізькій області.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі запорізького осередку партії.

У пресслужбі додали, що для того, щоб взяти участь у внутрішніх рейтингових змаганнях між претендентами в кандидати в депутати Запорізької міської та обласної рад і в кандидати на голів громад від політичної партії «Слуга Народу», потрібно подати заявку на сайті партії, обравши раду, завантаживши фото та прописавши коротку програму. Після цього запоріжці зможуть побачити анкету кожного кандидата та проголосувати за того, кому більше довіряють.

Під час презентації праймеріз лідер запорізького обласного осередку партії «Слуга Народу» Віталій Боговін підкреслив, що серед жителів регіону є багато талановитих, ефективних професіоналів, готових до змін, які готові втілювати в життя план розвитку та змінювати область.

«Саме тому партія «Слуга Народу» збирає команду на місцях із таких людей. Ми маємо повністю перезавантажити владу в громадах, яка зараз отримає ще більше повноважень. Тоді зможемо допомогти нашому президенту втілити ці плани та реалізувати Стратегії розвитку громад», — сказав Боговін.

Він додав, що праймеріз проводитимуться й онлайн, і офлайн, щоб забезпечити якнайбільше охоплення аудиторії. Виборці мають можливість підтримати претендента в кандидати на сайті або поставивши свій підпис у спеціальному підписному листі кандидата.

Віталій Тишечко, лідер запорізького міського осередку політичної партії «Слуга Народу» побажав усім майбутнім учасникам праймеріз наснаги і наполегливості та підкреслив, що представники місцевої влади працюють у тандемі з президентом, а за умови, що кожен представник команди президента виконує свою роботу на всі 100%, навіть дрібні досягнення змінюють країну.

Прийом заявок на праймеріз розпочався сьогодні, 31 серпня. Триватимуть праймеріз до 9 вересня, 10-го оголосять результати. Переможців праймеріз після проходження співбесіди політична партія «Слуга Народу» офіційно висуне кандидатами в депутати або на посади голів громад.

Фото: партія "Слуга Народу"