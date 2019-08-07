ЦВК назвала дедлайн для виборчих списків з останнього округу

Центральна виборча комісія 7 серпня після перерви продовжила свою роботу в режимі засідання.

Вона розглянула питання встановлення окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 210 підсумків голосування в цьому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, йдеться на сторінці ЦВК у Facebook.

Як повідомлялося, 6 серпня ЦВК на своєму засіданні заслухала відомості протоколу ОВК ОВО № 210 про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210 з поміткою "Уточнений" і прийняла його для розгляду та подальшого опрацювання.

Водночас під час оголошення відомостей протоколу вказаної комісії про підсумки голосування в ОВО № 210 з поміткою "Уточнений" головою цієї комісії Соколовською О.В. було зазначено, що окружною виборчою комісією ОВО № 210 на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 3 серпня 2019 року, з урахуванням ухвали цього суду від 5 серпня 2019 року щодо виправлення описки в описовій та резолютивній частинах вказаної постанови проведено повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях № 740073, 740247, 740273, 740283, 740299, 740308, 740311, 740323, 740595, 740598, 740608, 740612, 740613, 740618, 740639, 740950, 740951, 740954, 740957, 740972, 740976, 740309, 740590, 740640, 740607, 740617, 740624, 740583, 740601, 740243, 740635, 740600, 740625 та складено відповідні протоколи без опрацювання списків виборців та витягів зі списку виборців на всіх виборчих дільницях, а пакети з написом "Список виборців" окружною виборчою комісією не відкривалися та не досліджувалися.

Однак Комісія зазначила, що відповідно до виборчого закону ОВК за результатами повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в ОВО за формою, встановленою ЦВК.

Формою протоколу визначено відомості, які мають бути встановлені ОВК під час проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та занесені до нього, а також передбачено, що протокол складається відповідно до закону та роз’яснень ЦВК.

“Відтак, Комісія констатувала, що окружною виборчою комісією ОВО № 210 відповідних дій щодо встановлення кількості виборців, внесених до списку виборців, витягу зі списку виборців, та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі, передбачених вказаною формою протоколу, здійснено не було. З огляду на зазначені обставини ЦВК зобов’язала ОВК ОВО № 210 не пізніше 12 години 9 серпня 2019 року опрацювати списки виборців та витяги зі списку виборців (у разі складання) на 33-х зазначених виборчих дільницях та перевірити правильність відображення у протоколах окружної виборчої комісії ОВО № 210 про повторний підрахунок голосів виборців на цих виборчих дільницях відомостей, передбачених пунктами 3 – 7 зазначених протоколів”, - повідомляють у ЦВК.

А також зазначають, що у разі виявлення невідповідностей ОВК ОВО № 210 має “скласти відповідні протоколи ОВК про повторний підрахунок голосів виборців на вказаних виборчих дільницях з поміткою "Уточнений", та з урахуванням відомостей, зазначених у цих протоколах, внести зміни до встановлених підсумків голосування в ОВО № 210, скласти протокол окружної виборчої комісії ОВО № 210 про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210 з поміткою "Уточнений" та транспортувати його до ЦВК разом з іншими необхідними виборчими документами. А у разі відсутності невідповідностей – поінформувати про це Центральну виборчу комісію та надати належним чином засвідчену копію протоколу засідання окружної виборчої комісії ОВО № 210 або витягу з нього”.

У засіданні ЦВК оголошено перерву.