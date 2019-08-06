На скандальному окрузі №50 знайшли бюлетені, заповнені одразу за трьох кандидатів

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення у Покровську Донецької області чотирьох заповнених бюлетенів у під’їзді багатоповерхівки.

Про це повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області.

"Вчора, 5 серпня, в одному з будинків були знайдені 4 бюлетені з позачергових виборів народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі виявлені бюлетені були заповнені одразу за трьох кандидатів.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт та у присутності понятих вилучила бюлетені.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.158 Кримінального кодексу України (Фальсифікація виборчих документів).

Як повідомляв Укрінформ, у виборчому окрузі № 50 в Покровську змагалися за мандат до Верховної Ради два діючих мери - Руслан Требушкін, міський голова Покровська, та Андрій Аксьонов - міський голова Добропілля, обидва були занесені в базу «Миротворця» як «мери-сепаратисти».

Центральна виборча комісія провела повторні підрахунки голосів виборців на 14 виборчих ділянках 50-го округу в Донецькій області.

За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, Центральна виборча комісія контролює ситуацію в одномандатному виборчому окрузі №50, де склалася складна ситуація між кандидатами за перше місце. Вона зауважила, що в цьому окрузі зафіксовано найбільшу кількість судових позовів з-поміж інших.

За результатами опрацьованих ЦВК 100% протоколів Требушкін отримав 30, 29% голосів виборців, Аксьонов - 29,97%.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом нападу чоловіків у футболках "Традиція і порядок" на співробітників Укрінформу у вівторок, 30 липня, коли в агентстві проходила пресконференція щодо виборів в окрузі №50 на Донбасі. Молодики у футболках з написом "Традиція і порядок". Вони, зокрема, вибили двері, зламали вартісну акустичну конференцсистему, вирвали 5 мікрофонів, обірвали жалюзі. Внаслідок нападу постраждало троє співробітників Укрінформу. В одного з постраждалих лікарі зафіксували травму ока і численні забої тіла.