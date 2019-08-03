Члени ЦВК прилетіли в Покровськ забрати документацію зі скандального 50 округу

Авіація МВС доправила членів Центральної виборчої комісії до проблемного виборчого округу №50 у Покровську на Донеччині, щоб забрати виборчу документацію.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"2 серпня Центральна виборча комісія встановила бездіяльність окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 50. Щоб попередити можливі провокації та протиправні дії, було прийнято рішення перемістити виборчу документацію з проблемного округу за допомогою авіації МВС. Крім того, охороняти документи буде поліцейський спецпідрозділ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив заступник голови ЦВК Євген Радченко, який серед інших виїхав на Донеччину, 5 серпня - останній строк встановлення результатів парламентських виборів, а тому допомога МВС дає можливість вчасно і оперативно закрити питання з підрахунком голосів.

«Ситуація для Центральної виборчої комісії достатньо не типова, таке стається вперше. Ми вдячні МВС та Нацполіції за можливість оперативно налагодити пересування членів комісії та уповноважених представників секретаріату до Покровська. Там ми отримаємо виборчу документацію, доставимо її до Києва та за добу проведемо підрахунок голосів», - наголосив Радченко.

Заступник голови ЦВК нагадав, що МВС плідно співпрацює з ЦВК ще з президентської виборчої кампанії.

Як повідомлялося, у Покровську в одномандатному виборчому окрузі №50 члени виборчої комісії відмовилися виконувати рішення Донецького окружного адміністративного суду та самоусунулись від повторного підрахунку голосів. Тому ЦВК вирішила передати уповноваженим представникам Центральної виборчої комісії пакети з виборчими документами дільничних виборчих комісій окремих виборчих дільниць для проведення повторного підрахунку голосів та встановлення результатів виборів.

За фактом невиконання членами ОВК № 50 рішення суду Покровським відділом поліції ГУНП в Донецькій області до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про подію з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України.

За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, Центральна виборча комісія контролює ситуацію в одномандатному виборчому окрузі №50, де склалася складна ситуація між кандидатами на перше місце. Вона зауважила, що в цьому окрузі зафіксовано найбільшу кількість судових позовів з-поміж інших.

У виборчому окрузі № 50 йде боротьба за мандат до Верховної Ради між двома діючими мерами - Русланом Требушкіним, міським головою Покровська, та Андрієм Аксьоновим - міським головою Добропілля, обидва були занесені в базу «Миротворця» як «мери-сепаратисти».

За результатами опрацьованих ЦВК100% протоколів, Требушкін отримав 30, 29% голосів виборців, Аксьонов - 29,97%.

Фото: МВС