ЦВК визнала обраними вже 160 народних депутатів

"Таким чином, станом на 2 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 160 народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування ЦВК становила результати позачергових виборів народних депутатів України у 7 одномандатних виборчих округах. Визнано обраними народними депутатами України таких осіб: Михайла Лабу - в ОВО № 70, Валерія Лунченка – в ОВО № 71, Олександра Дубінського – в ОВО № 94, Ігоря Мурдія – в ОВО № 100, Андрія Лопушанського – в ОВО № 125, Максима Заремського – в ОВО № 202, Мар'яну Безуглу – в ОВО № 217.

Крім того, ЦВК прийняла протоколи ОВК про підсумки голосування з поміткою "Уточнений" ОВО № 198.

Комісія також внесла зміни до складу окремих окружних виборчих комісій та до єдиних кошторисів видатків окружних виборчих комісій окремих одномандатних виборчих округів для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України.

Водночас ЦВК затвердила рішення деяких окружних виборчих комісій щодо виконання повноважень членів цих комісій на платній основі на позачергових парламентських виборах.

"Комісія залишила без розгляду по суті повторно подану колективну скаргу за підписом Єлістратова К.Ю. та інших осіб про порушення виборчого законодавства кандидатом у народні депутати України в ОВО № 136 Горенюком О.О., оскільки її подано з порушенням строків оскарження", - поінформували у ЦВК.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України.

ЦВК опрацювала всі електронні протоколи 26 липня. Згідно з цими результатами до Верховної Ради проходять п’ять партій: "Слуга народу" (отримала 43,16% голосів); "Опозиційна платформа - За життя" (13,05%); "Батьківщина" (8,18%), "Європейська солідарність" (8,10%), ВО "Голос" (5,82%).

Прийом паперових оригінальних протоколів ЦВК завершила 30 липня.