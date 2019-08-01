ЦВК визнала обраними ще 17 народних депутатів

Центральна виборча комісія встановила результати позачергових парламентських виборів ще у 17 окружних виборчих округах і визнала обраними ще 17 народних депутатів.

Про це інформує пресслужба ЦВК на своїй сторінці у Facebook.

“На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у 17 ОВО”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що ЦВК визнала обраними народними депутатами Ігоря Гузя – в окрузі № 19, В’ячеслава Медяника – в окрузі № 27, Юрія Корявченкова - в окрузі № 33, Дениса Германа - в окрузі № 35, Валерія Гнатенка - в окрузі № 49, Володимира Арешонкова - в окрузі № 64, Сергія Кузьміних - в окрузі № 67, Едуарда Прощука - в окрузі № 85, Олександра Горобця - в окрузі № 95, Олексія Кузнєцова - в окрузі № 106, Сергія Вельможного - в окрузі № 112, Марію Мезенцеву - в окрузі № 168, Дмитра Шенцева - в окрузі № 176, Георгія Мазурашу – в окрузі № 203, Валерія Божика - в окрузі № 204, Сергія Швеця - в окрузі № 214 та Людмилу Буймістер – в окрузі № 223.

Таким чином, як інформують у ЦВК, станом на 1 серпня Комісія визнала обраними 153 народних депутатів України.

Як зазначається, на засіданні 1 серпня ЦВК також продовжила строк подання протоколів про підсумки голосування з поміткою "Уточнений" окружній виборчій комісії ОВО № 198 до 11 години 2 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. ЦВК сподівається, що офіційні результати виборів будуть встановлені до 5 серпня.