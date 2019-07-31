"Євросолідарність" витратила на парламентську кампанію майже сто мільйонів - ЧЕСНО

Партія “Європейська солідарність” витратила 99,5 мільйонів гривень за час парламентської передвиборчої кампанії.

Про це повідомляє Рух “ЧЕСНО”, посилаючись на дані остаточного фінансового звіту партії, оприлюдненого на сайті ЦВК.

“Левову частку грошей у "ЄС" витратили на телерекламу — 64,14 мільйона гривень. Це 64% від всього фонду. Найбільше отримали телеканали ТРК "Україна" та "1+1" — понад 14 мільйонів кожен”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, партію рекламували й на регіональних телеканалах, а також на "СТБ", "5 каналі", ICTV, "Новому каналі", "24 каналі".

У “ЧЕСНО” інформують, що загалом партія "Європейська солідарність" офіційно витратила на парламентську кампанію 99,5 мільйонів гривень.

“Усі кошти до виборчого фонду надійшли від партії "Європейська солідарність". Внесків від фізичних чи юридичних осіб не було. Фактично, вже під час виборчої кампанії "Європейська солідарність" збирала гроші на свій поточний рахунок, а потім переспрямовувала їх на рахунок виборчого фонду”, - зазначають в організації.

Таким чином, пояснюють у “ЧЕСНО”, партії вдалося уникнути розкриття імен донорів у фінансових звітах про виборчу кампанію.

“Про походження цих коштів політсила прозвітує частково в серпні, а частково аж у листопаді, коли подасть фінансові звіти за другий і третій квартали відповідно. Таким самим шляхом накопичення коштів на рахунках виборчих фондів пішли всі партії, які потрапляють до парламенту наступного скликання”, - зауважують в Русі “Чесно”.

Також, згідно зі звітом, партія спрямувала 6,6 мільйона гривень на рекламу в інтернеті. З них понад 4 мільйони отримав ФОП Горбань Богдан Юрійович, зареєстрований у Києві. За інформацією Руху “Чесно”, людина з ідентичним іменем у квітні 2019 року претендувала на посаду заступника керівника Управління зовнішніх комунікацій Національного антикорупційного бюро України.

У “ЧЕСНО” припускають, що ймовірно, зазначені видатки на інтернет – це кошти, сплачені за рекламу у Facebook.

Так, за даними Бібліотеки реклами Facebook, головна сторінка партії "Європейська солідарність" у соцмережі у червні-липні витратила на рекламу 180 тисяч доларів, тобто 5,4 мільйона гривень. Рекламу оплачували також зі сторінки “Петро Порошенко”.

“Із 1 червня по 19 липня сукупні витрати у Facebook на сторінці Петра Порошенка і його партії становлять 205 тисяч доларів. Однак, варто зауважити, що витрати у звіті зафіксовані лише з дня реєстрації партії у ЦВК — від 25 червня”, - ідеться в повідомленні.

Витрати на рекламу здійснювались і з регіональних сторінок "ЄС".

Також у “ЧЕСНО” зазначають, що під час передвиборчих зустрічей Порошенка у містах України часто відбувалися концерти. Наприклад, в Івано-Франківську виступали "Kozak System" і "PATSYKI Z FRANEKA", а в Рівному — гурт "Ot Vіnta". В остаточному фінзвіті прямих згадок про ці концерти немає.

“Однак у звіті згадується компанія "Мистецьке агентство "Арт Велес", яка отримала від "ЄС" 1,24 мільйона гривень за "послуги з організації та проведення заходу". Ця фірма спеціалізується на організації подій, концертів та режисурі”, - зазначають у “Чесно”.

Повідомляється, що Рух “Чесно” звернувся до однієї з компаній, яка організовує виступи гуртів із питанням про ціну виступу гурту "Kozak System" на площі міста і з’ясував, що це коштує 130 тисяч гривень без урахування технічного райдеру. У “Чесно” зазначають, що на 1,2 мільйона гривень таких концертів можна організувати щонайбільше десять.

Також, як зазначають у “Чесно”, 1,3 мільйона гривень одержала компанія "Зінтеко", яка забезпечує технічний супровід заходів.

“У звіті також зазначено видатки на оренду приміщень для проведення зустрічей. Це будинки культури, лікарні, університети та Хмельницька торгово-промислова палата”, - ідеться у повідомленні.

У Русі “Чесно” нагадують, що народний депутат, член фракції "Блок Петра Порошенка" Гліб Загорій та його дружина Катерина Загорій, яка очолює "Фонд родини Загорій", у першому кварталі 2019 року профінансували партію Порошенка на 1,3 мільйона гривень.

У “Чесно” підкреслюють, що вони були єдиними приватними донорами партії Петра Порошенка в першому кварталі. У цей самий період з державного бюджету БПП отримав 35,8 мільйона гривень на провадження статутної діяльності.

Як зазначають у “Чесно”, фінансування "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" останніми роками відбувалося переважно з бюджетних коштів. Протягом трьох минулих років політсила одержала 292 мільйони гривень держфінансування.