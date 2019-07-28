Один з округів Львівщини перерахує голоси - “ЄС” обурена рішенням суду

Партія “Європейська солідарність” обурена рішенням Львівського окружного суду, який ухвалив рішення здійснити перерахунок голосів на шести дільницях округу №119, де кандидат від Євросоліданості Михайло Бондар на 140 голосів випереджає кандидата від “Слуги народу” Ореста Кавецького.

Про це повідомляє “Європейська солідарність”.

“Європейська Солідарність” обурена спробами незаконно позбавити депутатського мандату героя АТО Михайла Бондаря на користь політичних партнерів Медведчука. Рішення Львівського адміністративного суду про абсолютно безпідставний перерахунок голосів у 119-му виборчому окрузі – це зухвала спроба відібрати чесну і законну перемогу у воїна АТО, героя війни Михайла Бондаря на користь львівських олігархів, партнерів одного з лідерів проросійської партії Віктора Медведчука. Опонент Михайла Бондаря Орест Кавецький є членом родини партнерів Медведчука і балотувався до Верховної Ради від партії “Слуга Народу”, йдеться у повідомленні.

У партії наголошують, що ні в день голосування, ні пізніше не зафіксовано жодного акту про порушення виборчого процесу.

“Європейська Солідарність” нагадує, що забезпечення проведення чесної та прозорої виборчої кампанії є одним з обов’язків новообраної влади, – бо це було забезпечено під час президентських виборів у 2014-му та 2019-му роках, а також під час парламентських виборів у 2014-му році”, - наголосили у партії.

Тут зазначають, що в Україну повертаються «виборчі традиції» епохи Януковича, “коли грубі порушення під час волевиявлення замовчуються, а перемога у чесному змагальному процесі просто крадеться через рішення підконтрольних судів”.

“Вимагаємо від влади забезпечити неухильне дотримання законодавства України та міжнародних стандартів, а від правоохоронних органів – надати правову оцінку діям політичних рейдерів”, - заявили в “Європейській солідарності”.

Раніше “Бузький медіапортал”повідомив, що 28 липня судді Львівського окружного суду після 10 годин перебування в нарадчій кімнаті ухвалили рішення щодо адміністративного позову кандидатів у народні депутати України по 119 округу Віталія Кравчука та Ореста Кавецького. За рішенням суду, ОВК має здійснити перерахунок голосів по шести дільницях № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031, № 460673 округу 119, про що скласти відповідні протоколи. Суд також визнав протиправною бездіяльність окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №119 щодо реагування на порушення виборчого законодавства під час підрахунку голосів виборців. Крім того, рішенням суду визнано протиправним та скасовано протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №119, складений 25 липня 2019 року о 00 год. 37 хв.

Читайте також: На Львівщині в округах лідирують брати Дубневичі та Княжицький

Згідно з даними ЦВК, кандидат у народні депутати від партії “Європейська солідарність” Михайло Бондар перемагає на парламентських виборах в окрузі №199. Він набрав 12790 голосів (15,57%). Тоді як кандидат від партії “Слуга народу” набрав 12650 голосів виборців (15,39%).