ЦВК скасувала перерахунок в окрузі на Закарпатті, де переміг Балога - ОПОРА

Повторний підрахунок голосів на 133 виборчих дільницях 69-го виборчого округу з центром у Мукачеві на Закарпатті скасовано рішенням Центральної виборчої комісії.

Про це повідомляє регіональне відділення Громадянської мережі ОПОРА у Facebook.

"У засіданні ОВК №69 оголошена чергова "технічна" перерва до понеділка 09.00. Сьогодні стало відомо, що ЦВК відмінила перерахунок голосів на 133 ДВК округу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією спостерігача від ОПОРИ, у суботу перерахували результати лише 4 ДВК, і були виявлені певні розбіжності.

Як повідомлялося, вранці 27 липня окружна виборча комісія №69 з центром у Мукачеві, де раніше ЦВК попередньо визнала переможцем Віктора Балогу ("Єдиний центр") з відривом у 789 голосів, проводить перерахунок голосів.

Кандидат у депутати по 69-му округу Едгар Токар (партія "Слуга народу") вимагав провести перерахунок голосів на усіх дільницях округу у зв'язку з численними порушеннями.