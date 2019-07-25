Поліція підтверджує, що шукає автора відео з вантажівкою і Зеленським

Наразі досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження щодо відеоролика, де вантажівка збиває Володимира Зеленського, триває.

Про це Укрінформу повідомили в поліції, відповідаючи на запитання щодо встановлення автора відеоролика.

“Наразі досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження триває, однак слідчий Головного слідчого управління Нацполіції не вважає можливим поки що розголошувати його подробиці. Після завершення буде надана повна інформація”, - зазначили у нацполіції.

Читайте також: Facebook зберігатиме на серверах політрекламу і дані про замовника сім років

Як повідомлялося, 11 квітня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розповсюдження відеоролика за участю кандидата в Президенти Володимира Зеленського, у якому його нібито збиває вантажівка.

25 липня на Facebook — сторінці “Команди Зеленського” з'явилося повідомлення, що “старший слідчий з особливо важливих справ Головного управління Нацполіції вже зібрав усю інформацію щодо обвинувачень та передбачуваного автора "шедеврального" відео”.