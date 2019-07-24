Лише один із 13 народних депутатів на Дніпропетровщині пройшов у Раду

Із 13 народних депутатів, які у 2014 році були обрані до українського парламенту від різних політичних сил представляти Дніпропетровщину, у нинішніх виборчих перегонах переміг лише один - ексрегіонал-опоблоківець Дмитро Шпенов на окрузі №37.

Такі дані розмістила ЦВК, опрацювавши 100% електронних протоколів на одномандатних виборчих округах Дніпропетровщини.

Самовисуванець, депутат Дмитро Шпенов переміг на окрузі №37 набравши 34,7% відсотків голосів виборців і обійшов Ігоря Фартушного («Слуга народу») – 33%.

Як відомо, у 2007-2012 роках він обирався депутатом за списком Партії регіонів, у 2012 обраний до Верховної Ради сьомого скликання в одномандатному виборчому окрузі № 37 (фракція «Опозиційний блок»), заступник голови Комітету ВР з питань верховенства права та правосуддя, юрист.

«Це була дуже складна політична боротьба, але з точки зору дотримання законодавчого процесу у нас немає жодного акту про порушення, немає жодного зауваження від спостерігачів, які були. Мені вже хочеться, щоб якомога швидше почав працювати новий парламент з конструктивними людьми», - зазначив Шпенов.

На інших округах самовисуванець нардеп Юрій Береза (7,54%) поступився Дмитру Кисилевському (59,36%) на окрузі №24; депутата самовисуванця Максима Курячого (19,75%) на окрузі №25 незначно випередив Максим Бужанський (28,2%); депутатку Тетяну Ричкову від "ЄС" (10,65%) на окрузі №27 переміг В'ячеслав Медяник від "Слуги народу" (43,78%).

Волонтер Юрій Мисягін (55,39%) на окрузі №28 переміг нардепа-самовисуванця, колишнього багаторічного міського голову Дніпропетровська (Дніпра) Івана Куліченка (13,49%).

На окрузі №30 директор «Благодійного фонду «АТБ» Ганна Лічман від "Слуги народу" (47,79%) перемогла Костянтина Сауся ("Опозиційна платформа - За життя", 13,91%), депутата Олександра Дубініна (1,34%), самовисуванця й колишнього мера Кам’янського Олега Захорольського (13,31%), свободівця Сергія Злючого (2,78%).

На окрузі №31 попереду Володимир Захарченко від "Слуги народу"(56,24%). Не пройшов депутат Костянтин Павлов (25,96%).

Округ №32 віддав перевагу Олені Криворучкіній. Кандидатка від "Слуги народу" має 55,36% голосів, а нардеп Андрій Гальченко набрав лише 21,57%.

У ЗМІ Криворучкіну називають кумою «Юзіка» - актора «95 кварталу» Юрія Коряченкова, який переміг на 33-му окрузі. Олена працює доцентом кафедри економіки та підприємництва в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

Округ №35: Денис Герман (46,89%) залишив позаду та народного депутата Андрія Шипка (29,75%) та Юрія Мацка («Опозиційна платформа - За життя», 6,93%).

Відомо, що Герман є колишнім генеральним директором мережі магазинів Prostor. У 2015 році в офісі компанії «Стиль-Д», що управляє мережею магазинів, СБУ провела обшуки. Забрали комп'ютери і документи. Шукали сліди діяльності на території так званих ЛНР/ДНР.

На окрузі №36 Роман Каптєлов (40,57%) переміг самовисуванця, ексдиректора ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Артура Мартовицького, який набрав 32,21% голосів виборців.

Каптєлов - політолог, який свого часу був радником голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка, а також членом центральної ради партії БПП. Свого часу він був у піар-команді нинішнього міського голови Дніпра Бориса Філатова, де відповідав за соціологічні дослідження.

На окрузі №38 Владислав Бородін (40,64%) переміг депутата-самовисуванця Вадима Нестеренка (21,47%). Також не пройшов самовисуванець, голова Асоціації фермерів Дніпропетровської області Анатолій Гайворонський (5,9%).

Округ №39: впевнено переміг Сергій Северин (53,28%). На другому місці Марія Пустова (14,15%) від «Опозиційної платформи - За життя», на третьому - депутат Валентин Манько (7,89%). Не пройшов і Зайцівський сільський голова Володимир Хорішко, що висувався самостійно – 7,45%.

Округ №40 обрав своїм депутатом Олександра Трухіна (56,86%). Не пройшли заступник голови Дніпропетровської ОДА Олег Кужман (11,87%, самовисування), Марганецький міський голова Олена Жадько («Опозиційна платформа - За життя» - 10,4%), нардеп Валентин Дідич (3,87%).

Трухін - депутат Полтавської обласної ради від БПП. Його називають одним із власників воднолижного клубу «Сентоза», який пов'язують із «Приватом».