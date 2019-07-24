ЦВК залишилось опрацювати менш як 1% е-протоколів

Центральній виборчій комісії залишилось опрацювати менше 1 % електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Як свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Позачергові вибори народних депутатів України 2019" на сайті ЦВК, на даний час опрацьовано 99,30% електронних протоколів.

Згідно з цими результатами, за партію “Слуга народу” проголосували 43,16% виборців.

"Опозиційна платформа — За життя" набирає 13,1%, "Батьківщина" – 8,18%,"Європейська солідарність" – 8,12%, ВО "Голос" – 5,84%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра і не проходить до Верховної Ради.

У Радикальної партії Олега Ляшка - 4,01%, у партії "Сила і честь" - 3,82% голосів, у "Опозиційного блоку" — 3,03%.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15-ий день.