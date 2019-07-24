Фаріон і Подоляк поступилися на виборах Княжицькому

У Львівській області на 116-му виборчому окрузі свободівка Ірина Фаріон, борець за чистоту української мови, поступилася Миколі Княжицькому, який балотувався від "Європейської солідарності" і є співавтором нещодавно ухваленого мовного закону.

Такі дані оприлюднено на сайті ЦВК.

За результатами опрацювання 100% електронних протоколів, у 116-му окрузі Княжицький вийшов на перше місце і набрав 23,05% голосів, Фаріон - на п'ятому місці з 10,35% голосів.

По цьому ж виборчому округу балотувалась і нардеп восьмого скликання від "Самопомочі" Ірина Подоляк, котра є одним з головних авторів закону про мову. Вона займає сьому позицію, набравши 5,06% голосів.

Фаріон у Facebook назвала голосування на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня "національним самогубством".