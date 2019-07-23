Кузнєцов vs Фурман: на окрузі в Сєвєродонецьку перерахують голоси на 5 дільницях

Члени окружної виборчої комісії округу №106 проголосували за перерахунок голосів на 5 дільницях через численні повідомлення про фальсифікації і порушення виборчого законодавства.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив телефоном омбудсмен Громадянської мережі «Опора» Сергій Кошель.

«Так, вирішено перераховувати голоси на 5 дільницях на вимогу деяких «технічних» кандидатів у депутати, але такий перерахунок може бути на користь головного конкурента лідера перегонів в окрузі Олексія Кузнєцова – Юрія Фурмана. Утім, результати стануть відомі лише завтра», - сказав Кошель.

Протистояння штабів Фурмана та Кузнєцова в Сєвєродонецьку / Фото: Ковальов Олексій, Укрінформ

За його словами, приміщення, де засідає ОВК, переповнене прибічниками як Фурмана, так і переможця перегонів Кузнєцова.

Кузнєцов висунутий партією «Слуга народу». Згідно з даними ЦВК, він набрав 10125 голосів. Фурман, який формально вважається самовисуванцем, входить до команди народного депутата Сергія Шахова і останнім часом позиціонував себе як член партії "Наш край". У Юрія Фурмана голосів на 1002 менше.

Ще до початку кампанії дану команду звинувачували у підкупі виборців; у мережі були викладені ролики, на яких громадянам роздають пакунки з символікою «Нашого краю», а інколи й дані конкретних кандидатів.

Перед початком нинішнього засідання ОВК кандидат під номером 25 у списку партії «Слуга народу» директор фірми «Квартал-концерт» Максим Ткаченко на своїй сторінці в Facebook звернувся до прибічників своєї партії і до пресиз закликом прийти до ОВК №106, аби «не дозволити сфальсифікувати чесний вибір наших громадян».

Незважаючи на це, більшість членів ОВК вдалась до перерахунку.