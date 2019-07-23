На Луганщині один із кандидатів програв через двійника — КВУ

На окрузі №106 на Луганщині Юрій Фурман програв вибори через кандидата-двійника.

Про це повідомляє КВУ у Facebook.

“На Луганщині один з кандидатів програв вибори, втративши частину голосів через кандидата-двійника”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окружна виборча комісія 106 на Луганщині завершила підрахунок голосів, визнавши обраним кандидата від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова. За нього проголосували 21,49% виборців.

На другому місці самовисуванець Юрій Фурман із результатом 19,37%.

При цьому, як пояснюють у КВУ, двійник цього кандидата, самовисуванець Андрій Фурман, отримав 3,44% голосів.

“Таким чином з урахуванням цих голосів перемогу в окрузі міг отримати Ю. Фурман”, - зазначають у Комітеті виборців.

Як відомо, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові вибори народних депутатів.

Юрій Фурман — кандидат-самовисуванець по одномандатному виборчому округу №106 на Луганщині. Депутат Северодонецької міської Ради, обраний від партії “Наш край”, радник голови благодійної організації "Фонд Сергія Шахова". Балотувався до Верховної Ради VII скликання у 2012 році по округу №106, але програв вибори представнику “Партії регіонів” Олексію Кунченку.