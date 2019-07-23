“Слуга народу” заявляє про порушення в семи ОВК щодо прийому протоколів

У партії “Слуга народу” повідомляють про гальмування процесу внесення даних протоколів у електронну систему ЦВК.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі партії.

“Окружні виборчі комісії у 7 округах часто оголошують технічні перерви у роботі і застосовують технологію "уточнень", гальмуючи процес внесення даних протоколів у електронну систему ЦВК”, - повідомив голова виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За інформацією центрального штабу партії, порушення в ОВК щодо прийому протоколів відбуваються у 81-му окрузі Запорізької області, 86-му і 89-му округах в Івано-Франківської області, 119-му і 121-му округах у Львівській області, у 148 -му окрузі у Полтавської області, 206-му і 207 округах Чернігівської області.

«По низці округів ми намагаємось захистити результати. Поки що вони ведуться у площині окружних виборчих комісій. Чому так відбувається? Ми проводили паралельний підрахунок голосів, але по деяких округах бачимо як наші данні відрізняються від даних ОВК. Саме тому є підстави вважати, що опонентами застосовується технологія «уточнення», яка на сьогоднішній день є ключовою»,- заявив Корнієнко.

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Він пояснив, що ця технологія дає можливість ОВК вносити уточнення у протоколи, що не тільки затягує процес підрахунку голосів, але й може викривити результати виборів по окремих кандидатах.

«Зараз ми намагаємося виявляти такі випадки і блокувати їх. В іншому випадку ми оскаржуватимемо результати виборів по окремих округах у суді», - підкреслив Корнієнко.

Як відомо, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові вибори народних депутатів.