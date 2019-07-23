Автор плаката “Баба і кіт” готовий піти з посади сільського голови, бо не пройшов до Ради
Про це Голосний написав на своєму сайті.
«Я вважаю, що наш народ мудріший за Голосного, тому найближчим часом я залишу пост сільського голови», - написав Голосний.
Далі він планує забезпечувати себе доходом від криптовалюти і займатися бізнесом.
«Планую займатися бізнесом, проектами, які мене цікавлять та приносять більше користі для родини та країни. Можливо мої юридичні та професійні навички знадобляться в інших сферах діяльності, спрямованих на результат. Робота з людьми та боротьба з системою протягом років без будь-яких перспектив виснажують. А відповідальність за місцеві та загальнодержавні покращення тепер нестиме «слуга народу», - додав він.
На виборчому окрузі №29, по якому висувався й Голосний, перемогу отримує представник політичної партії «Слуга народу» Сергій Демченко, в нього 53,22% підтримки виборців. Голосний має четверту позицію з підтримкою 6,71% голосів виборців.
«Варто визнавати правду, якою б вона не була. Я завжди роблю це сам і відверто звертаюсь до людей. Навіть друге місце по Петриківському району та 4-те місце загалом по округу – це не перемога. Це поразка», - написав Голосний.
Як повідомлялося, сільський голова Єлизаветівки Петриківського району Дніпропетровської області Максим Голосний балотувався як самовисуванець по округу №29, до якого відноситься частина Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, Дніпровський і Петриківський райони області.
Голосний — автор відомого плаката «Про бабусю й кота».
На посаді голови Єлизаветівської сільради ініціював унікальний для України експеримент - інвестувати кошти громади в криптовалюту. На даний момент на кожного жителя села вже куплено по одній криптоодиниці.