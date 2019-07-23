Автор плаката “Баба і кіт” готовий піти з посади сільського голови, бо не пройшов до Ради

Сільський голова Єлизаветівки, шо в Петриківському районі на Дніпропетровщині, кандидат в народні депутати Максим Голосний готовий скласти повноваження сільського голови достроково через те, що програв на виборах до парламенту.

Про це Голосний написав на своєму сайті.

«Я вважаю, що наш народ мудріший за Голосного, тому найближчим часом я залишу пост сільського голови», - написав Голосний.

Далі він планує забезпечувати себе доходом від криптовалюти і займатися бізнесом.

«Планую займатися бізнесом, проектами, які мене цікавлять та приносять більше користі для родини та країни. Можливо мої юридичні та професійні навички знадобляться в інших сферах діяльності, спрямованих на результат. Робота з людьми та боротьба з системою протягом років без будь-яких перспектив виснажують. А відповідальність за місцеві та загальнодержавні покращення тепер нестиме «слуга народу», - додав він.

На виборчому окрузі №29, по якому висувався й Голосний, перемогу отримує представник політичної партії «Слуга народу» Сергій Демченко, в нього 53,22% підтримки виборців. Голосний має четверту позицію з підтримкою 6,71% голосів виборців.

«Варто визнавати правду, якою б вона не була. Я завжди роблю це сам і відверто звертаюсь до людей. Навіть друге місце по Петриківському району та 4-те місце загалом по округу – це не перемога. Це поразка», - написав Голосний.

Як повідомлялося, сільський голова Єлизаветівки Петриківського району Дніпропетровської області Максим Голосний балотувався як самовисуванець по округу №29, до якого відноситься частина Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро, Дніпровський і Петриківський райони області.

Голосний — автор відомого плаката «Про бабусю й кота».

На посаді голови Єлизаветівської сільради ініціював унікальний для України експеримент - інвестувати кошти громади в криптовалюту. На даний момент на кожного жителя села вже куплено по одній криптоодиниці.