Москаль не проходить у Раду — обіцяє посадити всіх "фальсифікаторів”

За підсумками підрахунку 100% протоколів у 106-ому виборчому окрузі (м. Сєверодонецьк) Геннадій Москаль опинився лише на четвертому місці.

Це випливає з даних по цьому округу, оприлюднених на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

На окрузі переміг висуванець партії «Слуга народу» Олексій Кузнєцов, який на момент реєстрації кандидатом ніде не працював. Кузнєцов зміг випередити не лише Москаля, який посів четверте місце, але й висуванця найвпливовішої в краї «Опозиційної платформи – За життя» Валерія Черниша, голову профспілки хімічного гіганта «Азот». Кузнєцов, за підсумками опрацювання 100% протоколів дільничних комісій, набрав 10125 голосів, Черниш – 8558, Москаль – тільки 5649.

До речі, Москаль може оскаржити такі результати, оскільки за три дні до виборів зробив гучну заяву про переворот, який буцімто стався в ОВК №106. На своїй сторінці у Facebook він написав, що 17 липня, в обхід усіх процедур, тут була проведена заміна системного адміністратора, і робиться спроба зняти голову комісії, яка відмовилась санкціонувати таку заміну.

«Я такого безкарним не лишу! Неповажні панове фальсифікатори, готуйтесь до найгіршого! Читайте карний кодекс! Сядете усі! Генерал-лейтенант МВС Г.Г.Москаль», - написав кандидат у депутати.

Наразі інформації про судові позови чи заяви Геннадія Москаля до правоохоронних органів немає.